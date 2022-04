Basket:contro Venezia la Dinamo va a caccia del quarto posto

(ANSA) - SASSARI, 15 APR - La Dinamo sfida Venezia nel lunch match in programma domani alle 12 al PalaSerradimigni provando ad agganciare i lagunari al quarto posto in classifica. "Mi piacerebbe regalare a tutti i nostri tifosi una bellissima Pasqua, farlo con una vittoria sarebbe il dono più bello, ci proveremo in tutti i modi. Sarà una partita molto impegnativa, Venezia ha vinto le ultime quattro partite consecutive, le ultime 7 su 8 perdendo solo in volata dalla Virtus Bologna, sta facendo benissimo anche in Eurocup", dichiara il coach biancoblu, Piero Bucchi, nel consueto incontro con i giornalisti per la presentazione della gara di campionato.

"Noi ci arriviamo con la consapevolezza del nostro lavoro in palestra, cercheremo di avere sempre la stessa identità difensiva che ci ha permesso di girare la nostra stagione e di avere quella continuità per finire la regular season nel migliore dei modi. Guardo partita per partita - sottolinea l'allenatore - alla fine tireremo le somme. Venezia rappresenta un bel banco di prova per riuscire a fare un'altra grande partita come Milano, serve aggressività e un impatto come quello con Treviso. Abbiamo cercato di recuperare le energie mentali e fisiche, ci presenteremo pronti per lottare - assicura Bucchi - sarà fondamentale l'apporto del nostro pubblico che ci ha dato una grandissima mano". (ANSA).



Fonte: Ansa