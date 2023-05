Basket: Bucchi carica la Dinamo, 'facciamo regalo ai tifosi' - Sardegna

"Abbiamo l'amaro in bocca per come è andata gara 2 a Milano e domani, consapevoli dei nostri mezzi e con grande fiducia, vogliamo fare un regalo al nostro pubblico". Parole del coach della Dinamo Banco di Sardegna, Piero Bucchi, che giovedì alle 21 al PalaSerradimigni di Sassari, si gioca tutto in gara 3 delle semifinali playoff, contro Milano.

Dopo le prime due partite giocate al Forum di Assago, l'Olimpia arriva a Sassari con un vantaggio di 2-0, ma la Dinamo, perdendo in volata gara 2, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la favoritissima Armani. "Abbiamo giocato una buona gara 2, abbiamo avuto l'occasione di vincerla, ma ci è sfuggita. Succede, è la pallacanestro", continua Bucchi.

"I ragazzi sono stati splendidi, bravi a restare con la testa nella partita fino alla fine. Ci è servito per avere le giuste motivazioni e la rabbia per affrontare la partita di domani. Il nostro pubblico ci darà la carica, come ha sempre fatto e questo aiuterà i ragazzi. Non so come sarà la gara di domani, ma so che la squadra ha voglia di giocare, e di fare bene".

Sassari è obbligata a vincere per portare l'Olimpia a gara 4, che si giocherebbe ancora al PalaSerradimigni sabato 3 giugno.

L'Armani ha invece in mano il primo match point per aggiudicarsi la serie e conquistare la finale scudetto. "Noi vogliamo affrontare questa gara con grande determinazione. Sappiamo benissimo di avere di fronte una grande squadra, di massima fascia in Europa, ma abbiamo anche dimostrato che non siamo andato a Milano a predere tempo. Abbiamo grande fiducia", conclude Bucchi.



Fonte: Ansa Sardegna