(ANSA) - SASSARI, 05 MAG - Prove generali di playoff domani per la Dinamo Banco di Sardegna che al PalaSerradimgni (palla a due alle 20.30) affronta la capolista Virtus Bologna nel recupero della 20/a giornata di Lega A, per poi chiudere la regular season domenica a Varese.

"Ci aspettano due gare impegnative, quella di domani sarà una sfida affascinante contro una squadra che ha fatto una bella stagione in campionato e sta giocando bene anche in Europa.

Dobbiamo cercare di essere concentrati, essere pronti per i playoff, ed essere nella condizione migliore per queste due sfide", ha detto coach Piero Bucchi presentando la partita di domani contro le V nere, fresche di qualificazione alla finale della Eurocup.

Le due gare dei biancoblu saranno fondamentali per definire la posizione in classifica e quindi la griglia dei playoff.

Attualmente la Dinamo, che ha già in tasca l'accesso ai playoff, occupa la sesta posizione, ma in caso di doppia vittoria, e con gli incastri giusti, potrebbe aspirare anche alla quarta piazza.

"Mancano due punti per essere sesti e quattro per essere quarti.

Noi scenderemo in campo per vincerle entrambe, il nostro obiettivo è vincere anche venerdì contro la Virtus. Noi cercheremo di fare del nostro meglio, giocare due buone gare, e poi vedremo se i risultati degli altri campi ci aiuteranno", ha precisato Bucchi.

"Per la prima volta dopo molto tempo giochiamo due gare così ravvicinate, questo ci aiuterà ad approcciarci allo sforzo fisico e mentale che presenteranno i playoff". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna