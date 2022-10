Basket: ancora blackout Dinamo, sconfitta anche in Champions - Sardegna

Continua il momento nero della Dinamo che nella seconda giornata della Basketball Champions League rimedia una sonora sconfitta in Grecia, perdendo per 88-68 sul campo del Paok Salonicco. Ed è la seconda in due gare della competizione europea.

La squadra sassarese resta in gioco solo un tempo, chiuso avanti per 43-35, grazie soprattutto a un grande secondo quarto di Diop (13 punti con 4/4 dal campo). Poi al rientro dagli spogliatoi per la Dinamo è buio pesto. Onuaku si carica di falli, Robinson è il fantasma di sé stesso, Bendzius se c'è non si vede, e il Paok surclassa i biancoblu mettendo in cascina un parziale di 28-9 a suo favore e chiudendo il terzo quarto con un vantaggio di 11 punti (63-52). La Dinamo non si rialza più, anzi i greci sono assoluti padroni del parquet e fissano il punteggio finale sull'88-68.

"Abbiamo giocato completamente in maniera opposta dal primo tempo, siamo scomparsi, dobbiamo ritornare a lavorare anche sulle piccole cose, non possiamo ritornare in campo così soft, smettendo di giocare e non riuscendo a reagire al loro break", ha commentato amaramente il coach della Dinamo, Piero Bucchi.

"Complimenti al Paok per quello che ha prodotto, sono molto dispiaciuto per aver visto una squadra che giocava insieme, che ha fatto molto bene nei primi 20' e poi cambiare. Adesso è difficile, dobbiamo ripartire dall'energia, dalla mentalità e dal lavorare in palestra, ritornare avere il piacere di giocare insieme e reagire".

Domenica la Dinamo torna in campo alle 12 al PalaSerradimigni per la sfida di Lega A contro Trento.



