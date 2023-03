Basket: a Scafati quinta vittoria consecutiva per la Dinamo - Sardegna

Quinta vittoria consecutiva ieri sera in campionato per la Dinamo Banco di Sardegna, uscita vincente con il risultato di 90-80 dal difficile campo di Scafati nel posticipo della 21/a giornata di regular season in campionato.

I biancoblu, scesi in campo senza l'ala statunitense Jamal Jones e senza capitan Devecchi, fuori causa per infortuni dell'ultima ora, hanno confermato il quarto posto in classifica (insieme a Varese) vincendo una partita spigolosa, contro avversari mai domi e contro il grande ex, David Logan, capace, nonostante i 40 anni, di essere il migliore dei suoi e di trafiggere la Dinamo da tutte le posizioni, scrivendo a referto 27 punti.

I sassaresi hanno condotto per quasi tutti i 40 minuti, resistendo agli assalti della Scafati grazie a un solido gioco di squadra e a un Chris Dowe in forma smagliante (22 punti, 7 assist e 3 rimbalzi), soprattutto nell'ultimo quarto, quando ha messo l'impronta sulla vittoria dimostrando leadership, coraggio e precisione. "Abbiamo fatto un'ottima partita in un campo molto difficile, abbiamo avuto grande personalità nel ricacciare indietro sempre Scafati nei momenti chiave, soprattutto quando hanno avuto protagonisti diversi all'interno del match", ha commentato coach Piero Bucchi a fine gare. "Nell'ultimo quarto siamo stati lucidi, senza Jones e Devecchi, tutti hanno dato il loro contributo, rimanendo con la testa e con le scelte giuste nei possessi chiave".

Ora la Dinamo è attesa da due partite consecutive in casa, la prima sabato 18 marzo contro Varese e poi il 26 contro Tortona.



