Basket: 72-69 a Sassari, Segafredo Bologna vince la Supercoppa - Sardegna

(ANSA) - BRESCIA, 29 SET - Sergio Scariolo, fresco di oro europeo con la Spagna, vince anche la Supercoppa con la Virtus, proprio nella sua Brescia, città dove il suo vice, Andrea Diana, ha allenato per 8 anni. La finale vinta 72-69 contro Sassari, in un PalaLeonessa dall'atmosfera desolante per la scarsa affluenza del pubblico (2.000 spettatori), dimostra la qualità e la profondità del roster di Bologna, capace di conquistare la seconda Supercoppa consecutiva ( la terza della sua storia) nonostante le assenze di Teodosic, Hackett, Shengelia, Abass e Jaiteh e nonostante aver avuto il proprio coach, che è anche il ct della Spagna, per soli tre allenamenti dopo gli Europei. Il miglior viatico possibile per affrontare l'avvio di campionato e il ritorno dopo 14 anni in Eurolega (esordio venerdì al PalaDozza contro il Monaco), il quinto trofeo nell'era di Massimo Zanetti come proprietario. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna