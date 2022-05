CAGLIARI. Il complesso nuragico di Barumini protagonista all'Eurovision in onda stasera 10 maggio su Rai1 con la conduzione di Cattelan, Mika e Laura Pausini. Il villaggio «Su Nuraxi» sarà infatti inserito come prima cartolina della manifestazione tra quelle abbinate ai Paesi in gara. Tonino Chironi, da 16 anni direttore generale della Fondazione nata per tutelare e valorizzare il sito che dal 1997 è patrimonio dell'umanità, esprime orgoglio e gioia per «una nuova e grande vetrina che ci permette di mostrare al mondo il nostro patrimonio archeologico». Ogni anno, spiega, «investiamo grazie al sostegno della Regione per migliorare la nostra offerta, anche con la formazione e l'assunzione di personale qualificato che possa offrire ai visitatori un supporto all'altezza del sito. Grande attenzione viene riservata allo sviluppo della tecnologia e dell'informatica al servizio dell'archeologia».

Ora, aggiunge Chironi, «questa vetrina internazionale offre ancora una volta alla Sardegna la possibilità di promuovere le sue bellezze in un contesto di altissimo prestigio». Soddisfazione anche da parte del presidente della Fondazione Barumini, Emanuele Lilliu: «Barumini si apre sempre più al mondo diventando una delle immagini simbolo della Sardegna». (Ansa).