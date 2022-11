Trovato in possesso di armi ora perderà il reddito di cittadinanza. Ieri a Barrali i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e un ventitreenne di Senorbì, disoccupato, già noto per precedenti vicende giudiziarie e percettore del reddito di cittadinanza.

Attorno alle ore 22:50 era stato fermato mentre passava in via Roma a bordo della propria auto in compagnia di una sua coetanea. Dopo una perquisizione personale e della macchina il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama da 10 cm e mezzo e di un manganello telescopico estensibile in acciaio. Le armi sono state sequestrate, assieme a un tritaerba contenente resti di sostanza stupefacente frantumata del tipo marijuana. Il ragazzo sarà segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di stupefacenti e all’Inps per la revoca del reddito di cittadinanza.

