Barista rapinata dell’incasso da un uomo in maschera, una denuncia a Capoterra.

L’8 febbraio scorso attorno, alle sei del mattino a Capoterra, i carabinieri sono intervenuti presso il bar “La Dolce Vita” di via Monteverdi dove una barista dipendente dell’esercizio commerciale, visibilmente turbata ha dichiarato di essere stata appena rapinata da uno sconosciuto. Questi ha fatto ingresso all’interno del bar armato di un bastone di legno e indossando una maschera di carnevale e si è fatto consegnare i 110 euro che si trovavano nel registratore di cassa. Gli investigatori dell’Arma non avevano potuto trarre alcuno spunto dall’impianto di videosorveglianza dell’esercizio pubblico in quanto non funzionante, ma si sono dati alla ricerca di possibili immagini registrate da ulteriori telecamere presenti in paese. Sono stati fortunati e sono riusciti a individuare la targa dell’auto usata dal rapinatore per allontanarsi. Al termine dell’indagine i carabinieri hanno denunciato per rapina aggravata un 42enne di Carbonia residente a Capoterra, disoccupato e con precedenti. Dall’insieme degli elementi raccolti è risultato essere lui l’autore dell’evento.