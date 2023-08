Barista alza il gomito e finisce con l'auto in bilico nel vuoto a Castiadas: salvata e denunciata

Ha alzato troppo il gomito, bevendo più del consentito prima di mettersi alla guida, e ha rischiato di farsi molto male una barista 31enne, lavoratrice stagionale in un locale di Castiadas. Sono stati i carabinieri della compagnia di San Vito a intervenire e trovare la giovane a bordo della sua auto, con le ruote posteriori in bilico, nel vuoto, sopra un canale di scolo. La guidatrice ha cercato di giustificarsi, dicendo di avere sbagliato a fare manovra. Ma, una volta scesa dalla macchina, i militari hanno subito capito che c’era qualcosa che non andava. Barcollava vistosamente, e allora è stata sottoposta all’alcoltest, che ha dato esito positivo con un valore di 1,22, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Così, per la trentunenne è scatta la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza.

Inoltre, per un bel po’ di tempo potrà scordarsi volanti, leve del cambio e pedali: la patente, infatti, le è stata sequestrata.