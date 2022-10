“L’iniziativa è perfettamente in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione comunale di Busachi”, ha spiegato l’assessore ai servizi sociali Angela Sabrina Saba, “in quanto viene incontro ai bisogni emersi nel territorio soprattutto tra la popolazione anziana. Consente, inoltre, di diffondere le conoscenze necessarie per l’uso dei defibrillatori, recentemente acquistati dal Comune: saranno messi a disposizione dei cittadini in municipio e saranno dati in dotazione alle scuole del territorio e alla Polisportiva Busachese”.

Il progetto è stato predisposto ed è coordinato dalle operatrici sociali dei Comuni di Busachi (Luisa Serra) e di Ula Tirso (Pina Salaris), con la collaborazione della responsabile del servizio Maria Mascia e delle colleghe degli altri comuni aderenti all’Unione del Barigadu. Partner del progetto è l’Associazione Alpo (Alleviare la Povertà) di Cagliari, con il referente dottor Andrea Cadelano, che mette a disposizione la propria esperienza in campo medico nel territorio e quella in ambito di cooperazione e progettazione.

Il progetto “Barigadu Solidale” – finanziato dalla Fondazione di Sardegna e con risorse dal bilancio dell’Unione – si impegnerà sui problemi sociali del territorio, in diverse aree d’intervento. Oltre all’organizzazione di incontri sulle manovre di primo soccorso, è prevista la creazione di una rete intercomunale di volontariato, che avvierà uno sportello solidale in ciascun comune e diffonderà materiale informativo sulle attività.

La formazione proseguirà per i cittadini degli altri comuni dell’Unione del Barigadu, con due appuntamenti già in calendario: mercoledì 19 ottobre ad Ardauli e lunedì 24 a Neoneli.

Fonte: Link Oristano

