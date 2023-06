Bari-Cagliari, un arbitro di Torre Annunziata (Napoli) per la finale di ritorno: i tifosi rossoblù perplessi. Sarà un arbitro della città metropolitana di Napoli, dove De Laurentiis padre ha appena vinto lo scudetto, ad arbitrare la finale dove il figlio, presidente del Napoli, sfiderà il Cagliari. Si tratta di Marco Guida: con lui il Bari non ha mai perso, tre vittorie e due pareggi. E il giorno dopo la rabbia per il pareggio, per i due rigori concessi dal Var al Bari, l’ìronia si spreca. L’annuncio ufficiale nel sito del Cagliari: “Sarà Marco Guida a dirigere la finale di ritorno dei playoff di Serie B, in programma allo stadio “San Nicola” di Bari domenica 11 giugno. L’arbitro internazionale della sezione di Torre Annunziata verrà coadiuvato da Alessandro Giallatini (Roma 2) e Fabiano Preti (Mantova).

Il quarto ufficiale di gara sarà Daniele Doveri di Roma 1.

Al VAR Michael Fabbri (Ravenna) e Federico Dionisi (L’Aquila)”.