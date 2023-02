Bari-Cagliari 1-1, che sfortuna: un rigore al 94′ e un’espulsione negano la vittoria al Cagliari. In dieci dall’undicesimo della ripresa per l’espulsione di un nervoso Lapadula, Cagliari di Ranieri beffato nel finale da un rigore concesso per un’ingenuità di Makombou. I rossoblù hanno lottato con grande grinta ma arriva solo un pareggio, i tre punti sarebbero stati un grande salto nella rincorsa verso la serie A. E sabato prossimo a Venezia il Cagliari non avrà Lapadula, che al 2′ si è dimostrato un cecchino infallibile realizzando di testa la rete del vantaggio. Il Cagliari si è poi difeso molto bene con un Dossena gigantesco, ma alla fine con la squadra in crisi e diversi giocatori coi crampi ha sciupato il successo, con Radunovic che ha soltanto sfiorato la palla avvelenata del rigore di Antenucci. In classifica il Cagliari resta sesto, in piena zona playoff.