Lo hanno recuperato i vigili del fuoco, indagini dei carabinieri di San Vito

MURAVERA. Un barcone in legno della lunghezza di undici metri, trascinato dalle correnti nel bagnasciuga della spiaggia di San Giovanni, nel litorale di Muravera, è stato recuperato nella mattinata di oggi, martedì 22 marzo, dai vigili del fuoco del distaccamento di San Vito allertati dai carabinieri della compagnia di San Vito. I pompieri successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza il natante ancorandolo a terra. L’imbarcazione è molto simile a quelle solitamente utilizzate dai migranti provenienti dall’Africa settentrionale per raggiungere le coste della Sardegna. Finora non si è mai avuta notizia di sbarchi avvenuti nel litorale di Muravera. Alcuni invece si sono verificati nel vicino litorale di Villasimius.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della stazione del paese del Sarrabus. I militari coadiuvati dai colleghi della compagnia di San Vito hanno perlustrato in lungo e in largo l’entroterra della zona circostante il luogo del rinvenimento senza trovare, allo stato attuale, traccia di eventuali migranti che, essendo la zona abbastanza frequentata, tuttavia, non sarebbero passati inosservati. C’è da augurarsi che nei giorni scorsi non si sia verificato un naufragio al largo della costa e che l’imbarcazione dopo essere stata alla deriva sia stata poi trascinata nel bagnasciuga dalle correnti.