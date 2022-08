Barca con 9 persone a bordo affonda a Maddalena, tutti salvi - Sardegna

Una barca con nove persone a bordo è semiaffondata questa mattina nelle acque dell'arcipelago della Maddalena, in località Porto della Madonna, tra le isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria.

La sala operativa della Guardia costiera della Maddalena, guidata dal comandante Renato Signorini, ha immediatamente inviato sul posto la motovedetta search and rescue Cp 870 e il mezzo nautico veloce Alfa 70, che era già impegnato in attività di pattugliamento costiero nell'ambito dell'operazione "Mare Sicuro".

La motovedetta ha raggiunto il natante in difficoltà e i militari sono riusciti a recuperare tutti i passeggeri, un gruppo di turisti composto da adulti e un ragazzo arrivati dal Nord Italia per trascorrere le vacanze in Sardegna.

I malcapitati sono tutti in buono stato di salute, anche grazie al tempestivo intervento di altre unità da diporto presenti in quel tratto di mare. Il natante, semiaffondato probabilmente a causa di una via d'acqua apertasi nello scafo, è stato recuperato da una ditta specializzata, rimesso in galleggiamento e infine trasportato presso un cantiere nautico di La Maddalena per le riparazioni. I militari della Guardia costiera stanno svolgendo gli accertamenti per determinare la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

