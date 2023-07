Barca a vela in in difficoltà, soccorse dieci persone nel Golfo di Oristano. Tra loro alcuni bambini

Oristano

Operazione della Capitaneria di porto

Dieci persone a bordo di una barca a vela a noleggio, tra cui quattro minorenni, sono state soccorse ieri sera nel Golfo di Oristano dalla Capitaneria di Porto. A causa di un’avaria del motore e dell’assenza di vento, l’imbarcazione non poteva continuare a manovrare. Per questa ragione, alle 16.45, è partita la richiesta di soccorso.

La Capitaneria di Porto ha invitato le persone a bordo della barca a vela, battente bandiera italiana, a indossare i giubbotti di salvataggio e a mantenere la calma, in attesa dell’arrivo della motovedetta della Guardia Costiera CP 893, specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Giunti i soccorsi sul posto, le dieci persone sono state fatte salire a bordo della motovedetta e sono state poi trasferite in sicurezza al porto industriale di Oristano-Santa Giusta.

Le condizioni di salute dei malcapitati, nonostante il grande spavento, erano buone, per cui non è stato necessario l’intervento di personale sanitario.

Le operazioni sono terminate intorno alle ore 19, quando la barca a vela è stata ormeggiata in piena sicurezza alla banchina est del porto industriale di Oristano, grazie all’intervento di una ditta specializzata per assistenza a unità da diporto.

Sono in corso da parte del personale della Capitaneria di Porto di Oristano, le indagini per verificare le cause del sinistro marittimo.

“La Guardia Costiera”, si legge in una nota diffusa stamane, “ricorda che è di fondamentale importanza effettuare gli opportuni controlli agli apparati di bordo, prima di mettersi in navigazione, al fine di evitare l’insorgere di eventi di natura emergenziale”.

Venerdì, 7 luglio 2023