Barca a vela affonda al largo di Oristano, salvati quattro diportisti

Quattro diportisti sono stati tratti in salvo dagli uomini della Capitaneria di porto di Oristano a 30 miglia ad Ovest dal Golfo di Oristano, nel corso di un’operazione di soccorso che ha coinvolto anche una motonave. L’imbarcazione a vela dei quattro diportisti è affondata.

L’allarme nella sala operativa della Capitaneria di porto di Oristano è scattato intorno alle 9.20: la barca, di 12 metri, si è trovata in grande difficoltà: onde alte tre metri e mezzo, motore ausiliario e timone fuori uso. Il natante ha cominciato ad imbarcare acqua. Una situazione di estremo pericolo per i quattro diportisti due uomini e due donne di 24 anni, di nazionalità danese, che hanno lanciato l’allarme. Il messaggio di sos è stato ricevuto dal sistema di allerta danese, che lo ha girato a quello italiano. Da qui l’intervento della Guardia costiera di Oristano. La sala operativa ha deciso di inviare subito sul posto la motovedette CP 893 e di dirottare anche una motonave Amatrice, battente bandiera italiana, che un’ora e mezzo prima aveva lasciato lo scalo industriale oristanese. Si è riusciti anche ad attivare un contattto radio con i diportisti che hanno cercato con la loro barca e nelle condizioni di estrema precarietà in cui si trovavano ad operare di indirizzarsi verso la rotta della motovedetta.

La barca in difficoltà è stata avvistata alle 10.55 dalla motonave Amatrice, che ha passato l’informazione alla motovedetta della Capitaneria di porto, giunta sul posto 20 minuti dopo. Nonostante le estreme condizioni del mare, l’imbarcazione di salvataggio è riuscita ad affiancare quella in difficoltà e a issare a bordo le quattro persone prima che la barca a vela affondasse completamente.

Alle 12.45 circa la motovedetta CP 893 è giunta in porto e ha sbarcato i quattro diportisti tratti in salvo. Sono in buono stato di salute e non si è reso necessario alcun intervento sanitario.

L’operazione ha messo ancora una volta in evidenzia la professionalità del personale della Guardia Costiera di Oristano che ha operato in sala operativa e l’elevata perizia marinaresca del personale imbarcato a bordo della motovedetta CP 893 che, nonostante le decise avverse condizioni meteomarine, ha prestato soccorso all’unità in difficoltà con celerità e gestendo le operazioni in completa sicurezza.