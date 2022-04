Barca a vela a fuoco nel porto turistico di Cannigione

(ANSA) - ARZACHENA, 16 APR - Una barca a vela di 18 metri, ormeggiata nel porto turistico di Cannigione, frazione marina di Arzachena, è stata avvolta dalle fiamme questa notte, intorno alle 3.

I Vigili del fuoco di Arzachena, supportati da un'autobotte arrivata da Olbia, sono riusciti a domare l'incendio solo alle prime ore del mattino e ancora adesso sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica, dopo aver ispezionato lo scafo per valutarne la stabilità.

Sul posto anche la Guardia costiera di Olbia che ha avviato un'indagine per stabilire le cause dell'incendio. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa