“L’esercitazione era la prima effettuata sulla base della nuova monografia antincendio del porto di Bosa, redatta a marzo 2022 in aggiornamento e sostituzione del documento datato 2013”, ha spiegato il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo, tenente di vascello Fabrizio Frascella, che ha diretto personalmente le operazioni. “È stata caratterizzata da diverse fasi, a partire dalla ricezione della notizia dell’emergenza inviata dall’unità interessata, passando per il salvataggio del diportista a rischio annegamento e del soccorso all’ustionato, all’adozione dei provvedimenti necessari a contenere e spegnere l’incendio mediante l’utilizzo dei mezzi estinguenti di bordo; per concludersi poi con la fase di ordine pubblico e gestione dell’intervento via terra del personale sanitario”.

L’unità in fiamme, che si trovava nelle vicinanze del distributore di carburante, è stata dirottata immediatamente verso una posizione che evitasse il propagarsi delle fiamme in banchina o ad altre unità. Nello stesso momento è stata raggiunta dalla motovedetta CP 835, dall’idro-ambulanza della Croce Rossa di Bosa e dai Vigili del fuoco.

