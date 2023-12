Barbiere pusher scoperto perché aveva clienti calvi. Decisamente particolare il modo in cui un pusher di Genova, ufficialmente barbiere, è stato scoperto. L’uomo, 55 anni, è stato attenzionato dalle forze dell’ordine per la clientela diciamo inusuale del suo negozio. I carabinieri si sono infatti accorti che tra gli avventori dell’attività c’erano anche persone calve, che sostavano nel negozio per pochissimo. Si è poi compreso che entravano per acquistare droga, in particolare cocaina e hashish. I carabinieri hanno perquisito anche la casa del 55enne, dove sono stati trovati 100 grammi di cocaina, hashish e bilancini di precisione, oltre al materiale per confezionarle.