(ANSA) - BARADILI, 20 SET - Il paese più piccolo della Sardegna accoglie "The Baradili Festival - Espirazioni".

Edizione 0 di un festival culturale e di comunità, voluto dall'amministrazione comunale del paese dell'Oristanese, ideato e realizzato da Nabui Società Benefit, basato sul benessere e sul buon vivere.

Incontri, esperienze gastronomiche laboratori il 2, 22 e 23 ottobre con un tema, l'"espirazione", "intesa nella duplice accezione fisico-biologica e metafisica", spiega Roberta Falcone della direzione artistica di Nabui. Punta di diamante la lectio magistralis di Stefano Mancuso, scienziato e divulgatore di prestigio internazionale, autore, tra gli altri, del best-seller "Verde Brillante". Mancuso è impegnato a studiare e divulgare una nuova verità sulle piante, creature intelligenti e sensibili capaci di scegliere, imparare e ricordare.

In questa occasione l'amministrazione comunale guidata da Marianna Camedda, gli conferirà la cittadinanza onoraria: "un gesto voluto, non solo a celebrare una delle menti più brillanti della ricerca scientifica, ma anche a sottolineare l'intento del Comune a proseguire il lavoro nella direzione della sostenibilità e del rispetto del mondo naturale - ha messo in luce la sindaca - con questa edizione zero vogliamo dare inizio a un sistema virtuoso di dibattiti e incontri, per rafforzare l' idea di Baradili, simbolo di resistenza delle piccole comunità".

È ispirato ai temi trattati da Mancuso il menù "plant-based" creato dallo chef Andrea Porcu, creatore di un progetto di riscoperta delle radici gastronomiche sarde rivisitate in chiave street-food. Sa Scolla e la pizzeria e chiosco bar Al Parco inseriranno nella loro proposta piatti inediti, pensati ad hoc sul tema dell'incontro. Il Vivaio Pisu metterà a disposizione delle piante selezionate sulla base del lavoro di recupero di antichi frutti sardi. In programma laboratori di yoga di Valentina Murranca e il percorso proposto dagli artisti Antonio Bissiri e Fabio Sau del collettivo Prendashanseaux alla scoperta di se stessi attraverso il movimento. (ANSA).



