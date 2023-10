Bar Valentina: la forza di una famiglia, un talento che si tramanda!

Bar Valentina, situato a Cagliari, in via E. Pessina, è da anni un punto di riferimento per gli amanti dei panini perfettamente farciti e deliziosi. Dietro questa attività di successo c’è Giorgio Borrelli, un vero artista del panino, che ha dedicato la sua vita a creare prelibatezze gastronomiche uniche nel loro genere.

Giorgio si è affermato come un campione pluripremiato nel mondo del panino.

Nel 2008 ha ottenuto il titolo di Campione Italiano con il panino “Il Gennargentu”.

Ma Giorgio non si è fermato qui. Nel 2016 ha trionfato nell’edizione del Vincitore Artista del Panino con la creazione del panino “Tu si che Vale”. Questo panino ha letteralmente conquistato i giudici e gli appassionati di panini presenti alla competizione. Con un mix di sapori audace e una presentazione impeccabile, Giorgio ha dimostrato ancora una volta la sua maestria nell’arte del panino.

“Tu si che Vale”, dedicato alla moglie Valentina, è diventato un’icona, un panino leggendario, che ha segnato la carriera di Giorgio e rafforzato la sua reputazione di artista del panino.

Questi riconoscimenti testimoniano l’impegno, la dedizione e la passione di Giorgio nel creare panini straordinari e soddisfare i palati più esigenti. La sua esperienza e le sue abilità lo hanno portato ad essere considerato uno dei migliori nel suo campo, tanto da essere giustamente definito un campione pluripremiato.

Ma la vera sorpresa è che ora le sue figlie, Margherita e Marianna, hanno deciso di seguire le orme dei loro genitori e lavorare al fianco del padre e della mamma Valentina.

Questa è davvero una testimonianza di famiglia unita e di una squadra forte che insieme crea delle vere opere d’arte culinarie. L’amore e la passione per ciò che fanno sono il cuore pulsante del loro lavoro. Giorgio Borrelli, infatti, ha scritto persino un libro intitolato “Un panino per tutti i gusti”, nel quale svela tutti i suoi segreti per farcire baguette, minipanini, croissant salati, ciabatte, focacce.

Ma cosa rende davvero speciali i panini del Bar Valentina? La risposta sta nella cura di ogni dettaglio: dall’impasto della baguette, che deve essere croccante e leggero, fino alla selezione delle materie prime, sempre fresche e di alta qualità. Ogni panino viene preparato con cura e bellezza, rendendo ogni boccone un’esperienza visiva e gustativa indimenticabile.

E con l’arrivo delle figlie nel team, il Bar Valentina si arricchisce di nuove idee creative per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

L’unione di tradizione e innovazione è l’ingrediente segreto di questo luogo magico. Margherita e Marianna hanno portato con sé idee fresche e nuove tendenze culinarie, senza però scostarsi dalla strada tracciata dal padre.

È l’entusiasmo e la passione di questa famiglia che li ha portati al successo e che li spinge a crescere sempre di più. L’amore per il proprio lavoro e l’affetto per le persone che gustano i loro panini sono l’essenza stessa della loro attività.

Il Bar Valentina è un luogo speciale, dove i panini diventano vere e proprie opere d’arte e dove la passione per la cucina è palpabile in ogni morso. È un luogo dove la famiglia si ritrova, si unisce e crea, dimostrando che il vero segreto del successo è l’amore per ciò che si fa.

Così, ogni volta che entrate al Bar Valentina, sappiate che state assaporando la passione di una famiglia per il cibo e la felicità di condividere con voi un momento unico.