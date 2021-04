Bar multato a Oristano: “I clienti non erano al bancone, ma fuori dal locale”

Precisazione degli esercenti sanzionati dalla polizia e poi finiti sott’accusa nei social

Non consumavano le bevande al bancone i sei avventori multati dalla polizia a Oristano dopo un controllo in un bar di piazza Sant’Efisio. Lo precisano gli addetti dello stesso bar, in riferimento a quanto reso noto dalla questura, che ha sanzionato anche i titolari dell’esercizio con 400 euro di multa e l’ordine di chiusura per cinque giorni. “Gli avventori si trovavano all’esterno del locale”, spiega un referente del bar. “E’ ben diverso: noi facciamo l’asporto, ma poi non possiamo contestare al cliente dove avviene la consumazione. Quello compete alle forze dell’ordine”.

Nel verbale si legge che gli uomini della polizia all’arrivo nel locale notavano “all’esterno del bar numerosi avventori che consumavano e sostavano senza rispettare la normativa anticovid concernente misure di distanziamento”.

“Inoltre”, si legge ancora, “l’addetto somministrava bevande all’esterno nelle adiacenze del locale non rispettando le prescrizioni previste dall’asporto, infatti erano presenti nei muretti, marciapiedi, residui di consumazione, quali bottiglie e bicchieri”.

“Ci teniamo a ribadire che i clienti non si trovavano dentro il bar”, precisano ancora i referenti dell’esercizio di piazza Sant’Efisio. “Noi all’ingresso del locale abbiamo posizionato dei dissuasori. I clienti fanno l’ordinazione, li serviamo e vanno via. Ma non possiamo essere noi ad allontanarli dalle vicinanze del locale”.

“In queste ore siamo stati oggetto di pesanti commenti sui social e ci riserviamo in proposito di intraprendere le opportune azioni”.

