Bando Borghi, il sindaco di Seneghe annuncia: “Rimodulazione legittima”

Seneghe

Dopo la richiesta di sospensiva presentata dall’associazione Perda Sonadora

È stata confermata definitivamente la rimodulazione del bando Borghi dopo la richiesta di sospensiva presentata dall’Associazione Perda Sonadora che contestava la rimodulazione presentata dal Comune di Seneghe nella quale era previsto lo stralcio di due interventi progettuali, l’Archivio internazionale della poesia e della letteratura e il finanziamento del Festival Cabudanne de sos poetas, per l’edizione 2023. Lo ha annunciato la sindaca di Seneghe Albina Mereu dando notizia del pronunciamento del Ministero della Cultura che “ha riconosciuto come la variante proposta fosse legittima e non presentasse alcun vizio, dando di fatto ragione all’amministrazione e riconfermandola in toto”.

“Spero che questo sia davvero l’ultimo atto di una querelle iniziata ormai più di un anno fa e che finora non ha portato altro che il continuo rinvio dell’inizio dei lavori del progetto Borghi”, ha dichiarato il sindaco Albina Mereu. “Nessuno è contro il Cabudanne, una manifestazione che, come amministrazione, abbiamo sempre sostenuto con il contributo annuale e attraverso il patrocinio. Non ci siamo mai tirati indietro dal sostenere il Festival, neanche quest’anno, ma questo ennesimo tentativo di sospendere le attività da parte dell’Associazione Perda Sonadora ha avuto il solo risultato di far perdere tanto tempo alla comunità e di portare via mesi preziosi all’attuazione di un progetto complesso che già per sua natura ha tempistiche strette”.

“Gli atti posti in essere dall’amministrazione sono stati sempre improntati al rispetto delle procedure e alle linee guida proposte dal MiC, “prosegue il sindaco, “il solo fine di questa rimodulazione è stato quello di sanare delle situazioni che altrimenti avrebbero messo a rischio il finanziamento ed esposto il comune a gravi sanzioni da parte della Corte dei Conti”.

“C’è tanto da fare, e come abbiamo sempre ribadito”, ha affermato il vicesindaco Davide Sedda, “questo progetto è davvero un’opportunità irripetibile per il nostro comune. La riqualificazione di alcuni spazi, in primis Casa Pili, e anche se in misura differente, Casa Aragonese, saranno la base per il rilancio del nostro paese: l’attuazione del progetto prevede infatti tutta una serie di azioni a livello sociale, culturale e turistico che grazie anche al coinvolgimento di vari soggetti presenti sul territorio, ci aspettiamo che portino alla tanto auspicata rigenerazione del nostro borgo”.

Venerdì, 15 settembre 2023