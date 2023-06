Bandiere verdi per le spiagge a misura di bambino di Is Arutas, Mari Ermi, Torre Grande e Abarossa

Oristano

Pubblicata la guida del 2023

Sono quattro le spiagge a misura di bambino nella provincia: a confermare le proprie bandiere verdi anche quest’anno Is Arutas e Mari Ermi di Cabras, Torre Grande di Oristano e Abarossa di Santa Giusta.

A stilare ogni anno la “guida” per i genitori, presentata in questi giorni a Roccella Jonica, è l’International Workshop of Green flags. Nata dall’idea del professore Italo Farnetani, docente universitario di pediatria e presidente dell’associazione, il progetto coinvolge 2903 pediatri italiani e stranieri, che con un attento studio selezionano le mete marine ideali per le famiglie.

La prime spiagge ad aver conquistato la sua bandiera verde sono Is Arutas e Mari Ermi, che possono vantare il riconoscimento dal 2010. Si sono poi aggiunte Torre Grande nel 2015 e la spiaggia di Santa Giusta nel 2016.

Sono in tutto 17 le spiagge sarde nella guida delle bandiere verdi: oltre alle tre oristanesi, si hanno quella di Alghero, di Bari Sardo, Cala Domestica, Capo Coda Cavallo, Carloforte e Isola di San Pietro con La Caletta, Punta Nera, Girin e Guidi. Poi ancora Castelsardo con Ampurias, La Maddalena con Punta Tegge e Spalmatore, la marina di Orosei, Berchida e Bidderosa. Chiudono il Poetto di Cagliari, la spiaggia di Quartu Sant’Elena. San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Tortolì con i lidi Orrì e Cea.

Nel mondo sono in tutto 154 le bandiere verdi assegnate alle varie spiagge, di cui ben 146 nel Bel Paese. Se ne aggiungono cinque tra Spagna e Romania e tre tra Tanzania e Tunisia. Unica new entry di quest’anno nella guida è il comune di Montepaone in provincia di Catanzaro, grazie alla quale la Calabria ha guadagnato il primato di regione d’Italia con spiagge a misura di bambino.