Bandiere Blu: sindaco Budoni, premiato sforzo per ambiente - Sardegna

(ANSA) - BUDONI, 10 MAG - "Siamo felicissimi perché il nostro sforzo per preservare l'ambiente e incrementare la qualità e la quantità dei servizi in chiave eco compatibile e inclusivo è stato apprezzato e premiato da un'organizzazione terza e universalmente riconosciuta". Non sta nella pelle Giuseppe Porcheddu, sindaco di Budoni.

La Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) ha assegnato la Bandiera Blu al suo Comune, new entry fra i riconoscimenti conquistati dalle località della Sardegna. "Adesso però non ci fermiamo, anzi, rilanciamo", continua Porcheddu. "Il prossimo anno puntiamo non soltanto alla riconferma della Bandiera Blu, ma anche a un ulteriore miglioramento di tutte le strutture".

Il riconoscimento della Fee certifica, oltre alla assoluta validità delle acque di balneazione, anche l'efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, la presenza di aree pedonali e piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi di eccellenza in spiaggia e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel quadro dei requisiti fondamentali per ottenere la Bandiera Blu anche la possibilità di frequentare corsi d'educazione ambientale, le strutture alberghiere, i servizi d'utilità pubblica sanitaria e le informazioni turistiche chiare ed efficaci. Infine è ritenuta di assoluto valore la certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, oltre alla pratica della pesca sostenibile. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna