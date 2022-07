“Sono tranquillo e ho piena fiducia nella magistratura”. Così Umberto Oppus, sindaco di Mandas, dopo la notizia della richiesta di rinvio a giudizio per lui e per altre 5 persone da parte della Procura cagliaritana sul banchetto proibito delle Terme di Sardara del 7 aprile dello scorso anno, al quale avevano partecipato politici, militari, medici e dirigenti della Regione. La notizia, con maggiori dettagli, sul quotidiano L’Unione Sarda oggi in edicola.

Archiviata la posizione dell’ex comandante della Forestale Antonio Casula, il pm Pili ha chiesto il rinvio a giudizio per peculato per il colonnello Marco Granari della Brigata Sassari, il vice Mario Piras e il caporale maggiore Davide Concas. Chiesto inoltre il rinvio a giudizio per favoreggiamento per il titolare delle Terme Giovanni Corona e il sindaco di Mandas Oppus che ha saputo la notizia dai quotidiani. La difesa chiederà il non luogo a procedere.

L'articolo Banchetto proibito alle Terme di Sardara, chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Mandas Oppus proviene da Casteddu On line.