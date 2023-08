Banchetto nuziale con dieci lavoratori in nero: scoperti dalla Guardia di finanza

Cronaca Individuato anche un undicesimo cameriere non in regola in un'altra attività. Due erano percettori di Reddito di cittadinanza

Catering nuziale

Bosa

Undici lavoratori in nero sono stati scoperti dalla Guardia di finanza di Bosa Marina durante i controlli predisposti nell’ambito dell’iniziativa “Sommerso da Lavoro”.

Tra questi, due sono risultati percettori del Reddito di Cittadinanza. Dieci di loro sono stati individuati nel corso di un controllo nei confronti di due società che stavano predisponendo, l’organizzazione del catering e dei servizi di sala per una cerimonia nuziale.

I militari della tenenza della Guardia di Finanza di Bosa Marina hanno trasmesso apposite segnalazioni all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e, in relazione alle posizioni riguardanti i lavoratori “in nero” percettori del Reddito di Cittadinanza, alla Direzione Provinciale dell’Inps.

I controlli effettuati si inseriscono in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di contrasto all’economia illegale e sommersa, disposte dal Comando Generale della Guardia di Finanza, nell’ambito del quale le Fiamme Gialle vogliono rappresentare un importante elemento di garanzia per le imprese oneste, che vengono così tutelate dall’illecito vantaggio competitivo ottenuto da aziende concorrenti che frodano il fisco.

Lunedì, 21 agosto 2023

