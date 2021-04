Banchetto di Sardara, il direttore del Lirico: “Niente pranzo, ero lì per un concerto”

“Ero lì per un concerto”. Luigi Puddu, direttore artistico del Teatro Lirico, rilascia una dichiarazione sulla propria presenza a Sardara “non ero tra gli invitati al pranzo, mi trovavo alle Terme di Sardara per fare un sopralluogo con il gestore in vista di un possibile concerto”.

Spiega così la propria presenza nella struttura termale il giorno in cui politici, militari, vertici dell’Aou e dirigenti regionali sono stati sorpresi a banchettare in zona arancione dalle Fiamme Gialle. E c’è una seconda indagine sul banchetto di Sardara. Dopo i magistrati cagliaritani anche la Procura militare di Roma ha aperto un’indagine sul pranzo del 7 aprile alle Nuove terme. Nel mirino dei magistrati con le stellette Davide Granari comandante del 151esimo reggimento della Brigata Sassari, anche lui al ricevimento assieme al tenente colonnello Mario Piras e a al militare Davide Concas.

Intanto oggi Desirè Manca, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ha raccontato di aver ricevuto una lettera anonima con notizie sul pranzo di Sardara. “Ho mandato tutto alla Procura”, ha raccontato la consigliera pentastellata.