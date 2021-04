Banchetto di Sardara, Fdi al veleno su Abbanoa: “Ombre sulle prossime nomine”

È tempo”, conclude, “di dare il via a un cambiamento radicale del modello organizzativo, perché il sistema adottato negli ultimi 15 anni, concentrando i poteri su una sola persona, ha fallito ed è sotto gli occhi di tutti. Va costruito un modello condiviso, di grande profilo e con un processo trasparente, senza lati oscuri. È venuto il tempo in cui ogni cittadino deve sentirsi orgoglioso di godere dei servizi di Abbanoa”.

“I contenziosi, le multe stratosferiche, le inchieste sull’operato passato di Abbanoa, ora ci mancano solo le ombre sul futuro. Dopo il pranzo di Sardara, dove pare abbiano partecipato esponenti di spicco di Abbanoa, è difficile pensare si tratti di una coincidenza la proposta di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio di Amministrazione la nomina di un direttore generale senza aver condiviso un percorso trasparente con tutti i portatori di interesse”. Così su Facebook Francesco Mura, capogruppo di Fdi in consiglio regionale. Accuse nemmeno tanto velate. L’esponente del partito della Meloni in Sardegna allude a un nesso tra l’affollato e misterioso pranzo in zona arancione nel ristorante accanto alle terme e le nomine in Regione.

