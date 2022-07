Banca di Cagliari: ok bilancio 2021, crescono crediti e soci - Sardegna

La Banca di Credito Cooperativo di Cagliari continua l'opera di sostegno all'economia dell'area vasta cagliaritana. Nel 2021 i crediti concessi ai clienti sono cresciuti di oltre il 9% e hanno superato i 210 milioni. La raccolta è cresciuta del 16,83%, sino a giungere a 340 milioni.

Un grande traguardo e un segnale che Banca di Cagliari ha sempre più credibilità è costituito dal superamento, nel corrente anno, del tremillesimo socio; erano 2.948 a fine 2021, con un incremento di oltre il 4%. Il conto economico mostra risultati da mercato di tutto interesse, in linea con le prestazioni usuali della Banca. Il margine di interesse cresce di quasi il 30 %, quello di intermediazione di oltre il 18%, a fronte di spese amministrative cresciute di meno dell'11%. Sono solo alcuni dati che emergono nel corso dell'approvazione del bilancio 2021.

"Questi risultati eccellenti ci hanno consentito di potenziare la politica di attenzione alla qualità del credito e di sopportare rettifiche generate dall'AQR per 7,5 milioni, ancora maggiori di quelle già eccezionali che hanno caratterizzato il bilancio 2020 - 6,5 milioni. Il risultato netto di conto economico è anche quest'anno significativo e si attesta a 624.929 euro - spiega il presidente Aldo Pavan - migliora decisamente il coefficiente di CET1 - che mette a confronto gli impieghi economici con il capitale primario ed è tra gli indicatori di qualità bancaria più osservati - a fine 2021 pari al 16,03%; il più ampio indicatore Total CR si attesta al 19,92% - nel 2020 rispettivamente 12,97% e 15,48%".

Dal mese di marzo la gestione della Banca è affidata alle mani del nuovo direttore generale Giuseppe Murgia. E in tema di risorse umane, nel 2021 sono state assunte quattro unità e altrettante sono già state assunte in questo primo scorcio del 2022. Inoltre, entro la fine dell'estate verrà quasi raddoppiato lo spazio destinato al pubblico nella sede della Banca di Cagliari di viale Ciusa.

"Nelle difficoltà legate al Covid e alla guerra in nord Europa - aggiunge Pavan - la Banca continua a crescere nel numero dei soci, nel supporto agli operatori dell'area di Cagliari, nei numeri del bilancio, negli spazi fisici nei nuovi locali di viale Ciusa, operativi entro l'estate."



Fonte: Ansa Sardegna