Bambino ferito gravemente in un incidente stradale, trasportato in ospedale con l’elicottero

Auto fuori strada alle porte di Oristano. Il piccolo viaggiava col padre

Un bambino di 8 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto alle 9,30 circa in via Parigi, nella zona industriale, tra Oristano e Santa Giusta.

Il piccolo, originario di Oristano, viaggiava sulla Fiat Panda guidata dal padre. Erano diretti al mare per una battuta di pesca.

L’auto è uscita di strada e si è ribaltata. I soccorsi sono stati tempestivi. Sul posto gli operatori del 118 della Sea.

Il bambino ha riportato diverse lesioni ed un trauma al braccio e a una mano, con amputazione di un dito. Si è reso necessario il ricovero d’urgenza del piccolo all’ospedale Brotzu di Cagliari e l’impiego dell’elicottero del servizio di soccorso medico dell’Areus.

Il padre del bambino ha riportato leggere contusioni.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano e le forze dell’ordine per i rilievi di legge dell’incidente.

Domenica, 18 giugno 2023