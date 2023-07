Il tragico incidente è accaduto questa mattina nei pressi dell’ospedale Casilino a a Roma. Un bambino di 3 anni si trovava insieme alla sua mamma quando un’auto, con al volante una donna incinta, li ha investiti. La donna si è subito fermata per prestare soccorso, ma le condizioni del piccolo sono apparse dal primo momento molto gravi. Non si hanno ulteriori dettagli sulla vicenda e sullo stato di salute del piccolo, ricoverato all’ospedale Bambin Gesù in prognosi riservata.