Bambino coinvolto in un incidente stradale, trasportato all’ospedale

San Nicolò d’Arcidano

Scontro alla periferia del paese

Un bambino è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto questa mattina, alle 11 circa, all’uscita del centro abitato di San Nicolò d’Arcidano. Il piccolo viaggiava in un’auto che si è scontrata con un altro veicolo, al crocevia che collega il paese alla Statale 126, in direzione di Guspini.

L’urto tra i due mezzi è stato violento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti I vigili del fuoco di Oristano, gli operatori del 118 dell’Areus.

Il bambino è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Martino di Oristano per accertamenti.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge ed ora dovranno accertare le cause che hanno provocato l’incidente.

-segue-

Domenica, 16 luglio 2023