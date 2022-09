Per dare una risposta in tempi rapidi alle famiglie, Cera si è rivolto al direttore generale dell’Asl di Oristano Angelo Serusi, al sindaco di Ales e presidente del Comitato dei sindaci del distretto sanitario di Ales-Terralba, Francesco Mereu, e al direttore del distretto socio sanitario di Ales-Terralba Andrea Floris.

“Si è venuta a creare una situazione di forte disagio per il considerevole numero di bambini che risulta privo di assistenza basilare”, ha scritto in una nota l’esponente di Forza Italia. Cera ha inoltre sottolineato che i pazienti sono rimasti senza pediatra “in un periodo, fra l’altro, piuttosto delicato, considerato l’approssimarsi della riapertura delle scuole e, tra l’altro, la situazione legata alla pandemia non ancora definitivamente risolta”.

Si terrà domani pomeriggio a Terralba l’incontro richiesto dal consigliere regionale Emanuele Cera con i sindaci e i dirigenti provinciali e del distretto socio-sanitario di Ales-Terralba, alla ricerca di una soluzione per i piccoli pazienti della pediatra Elisabetta Carta rimasti senza medico in seguito al trasferimento della dottoressa.

Emanuele Cera

Fonte: Link Oristano

