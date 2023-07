Bambini senza pediatra in Marmilla: in Regione un nuovo appello di Solinas (M5S)

Oristano

Il consigliere ha sollecitato l’assessorato della Sanità

“La carenza di pediatri è diventata una vera e propria emergenza che riguarda l’intera regione, ma che colpisce in particolare tutti quei centri maggiormente soggetti a spopolamento. Oltre 600 tra bambine e bambini della Marmilla rimarranno privi del loro pediatra di riferimento. Comprendo la preoccupazione dei genitori ai quali porto la mia vicinanza e la mia solidarietà in questo momento di grande disagio”.

Queste le parole del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas che, alla luce di quanto accaduto in Marmilla, chiede l’intervento della Regione.

“La carenza del servizio di assistenza pediatrica che in questi anni ha arrecato gravi disagi alle famiglie dell’Oristanese, e coinvolto in particolare anche il Distretto socio-sanitario di Ales-Terralba”, aggiunge il coordinatore provinciale pentastellato, “sembra aggravarsi ogni anno che passa. Ho seguito da vicino le problematiche lamentate dalle famiglie e sollecitato l’assessorato alla Sanità affinché si trovino soluzioni valide”.

“È necessario un lavoro di programmazione di lungo periodo che non consenta l’aprirsi di falle di questo tipo, in nessun periodo dell’anno. I bambini”, conclude Solinas, “non possono restare privi di questa figura fondamentale per la loro salute. E non possiamo accettare soluzioni che discriminino i nuclei familiari più fragili dal punto di vista economico o sociale”.