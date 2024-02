Sorgono

Nuova manifestazione organizzata dal comitato “Sos Barbagia-Mandrolisai”

Sono arrivati a Sorgono da 13 Comuni del Mandrolisai e della Barbagia e anche da Samugheo, per protestare contro i gravi problemi che affliggono la sanità pubblica.

Centinaia di persone esasperate e tanti bambini decisi a rivendicare parità di diritti questa mattina hanno affollato il centro di Sorgono, per l’ennesima manifestazione organizzata dal comitato “Sos Barbagia-Mandrolisai”.

Questa volta, oltre che per la difesa dell’ospedale, si protestava anche per la grave carenza dei pediatri di base. “Siamo arrivati ad una situazione insostenibile”, ha detto Bachisio Cadau a nome del Comitato, “privarci del pediatra è segno di chiaro menefreghismo, uno schiaffo al nostro territorio. È qui c’è qualcuno che non si vergogna di questo. Noi oggi stiamo dando esempio di democrazia,stiamo dimostrando che ci siamo e siamo vivi. Siamo solo all’inizio, sia ben chiaro”.

”Se i nostri 14 Comuni si uniscono, sarà possibile invertire questa narrazione”, ha aggiunto Cadau, lanciando un appello ai sindaci: “Vorremmo vedervi più attivi in questa battaglia. Il Comitato dei sindaci ha un potere enorme, nella sanità pubblica”.

Qualcuno ha fatto notare che non avere il pediatra in paese, e neanche a una distanza ragionevole, significa che alcune famiglie devono fare anche 40 chilometri per una visita o un semplice certificato.