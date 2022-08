Terralba

Presentata un’interpellanza

Sui disagi vissuti dalle famiglie di Terralba con minori, privi di pediatra dopo il trasferimento della dottoressa Elisabetta Carta, interviene anche il gruppo di opposizione in Consiglio comunale Insieme per Terralba.

Con una interpellanza i consiglieri Maria Cristina Manca, Gabriele Espis, Sebastiana Floris, Luca Marongiu e Alessandro Murtas chiedono al sindaco di illustrare le criticità del servizio di assistenza pediatrica e degli altri servizi sanitari erogati nell’ambito territoriale di Terralba. I cinque consiglieri di minoranza contestano anche la risposta data dalla Asl al sindaco Pili, che chiedeva celerità nella sostituzione della pediatra e la possibilità di incrementare i massimali dei due medici pediatri rimasti nel paese.

“Riteniamo che il riscontro formulato dalla ASL di Oristano, la quale afferma di essersi mossa per tempo e di aver pubblicato ai primi di luglio un bando per l’affidamento di un incarico provvisorio per il servizio pediatrico dell’ambito 3.1. di Terralba, sia insufficiente ed inaccettabile”, controbattono i consiglieri del gruppo Insieme per Terralba.

“Pubblicare un bando per la sostituzione della pediatra – con un incarico per giunta provvisorio – sei settimane prima della data del trasferimento della professionista equivale ad essersi mossi per tempo? Quando è stata inoltrata la richiesta di trasferimento da parte della Dott.ssa Carta? Quando è stata accolta l’istanza?”, chiedono i consiglieri di opposizione ricordando come “nella precedente consiliatura, è stata evidenziata una situazione analoga in cui circa n. 1200 cittadini, dall’oggi al domani, si erano ritrovati senza assistenza sanitaria a causa del pensionamento del medico di base assegnato”.

Manca, Espis, Floris, Marongiu e Murtas chiedono di “conoscere le azioni intraprese per scongiurare nuovamente tali criticità”.

“Purtroppo tale situazione si è ripetuta, aggravata ancora dalla mancata pianificazione delle sostituzione dei medici operativi sul territorio”, denunciano i cinque consilieri, che pongono una serie di interrogativi: “E’ possibile che si attenda il pensionamento di un medico, o il suo trasferimento, prima di trovare delle soluzioni? E’ mai possibile che soltanto dopo il trasferimento della pediatra si pensi (siamo ancora al livello delle ipotesi!) ad incrementare ulteriormente il massimale del numero dei piccoli pazienti in carico ai pediatri attivi nell’ambito e nel distretto sanitario? I pediatri potranno reggere un carico di n. 1200 pazienti? Perché non è stata ancora trovata una soluzione al problema? Come mai ancora una volta ci si ritrova a gestire una simile emergenza? Chi prenderà in carico le centinaia di bambini assegnati alla dott.ssa Carta? Quale soluzione viene data a questa ulteriore criticità del sistema sanitario locale? In quali tempi verrà garantito un servizio pediatrico adeguato alle famiglie terralbesi e dell’ambito? Come saranno gestite le eventuali urgenze?”

I cinque consiglieri del gruppo Insieme per Terralba ricordano che “un’altra pediatra è prossima alla pensione” e si domandano se “ci si porrà il problema una volta che la professionista sarà in quiescenza”.

“L’emergenza del servizio pediatrico non è che l’ultima criticità di un servizio sanitario locale allo sfascio”, sottolineano i consiglieri, che chiedono anche di conoscere lo stato della guardia medica “posto che di recente non disponeva neanche degli strumenti e dei presidi medici indispensabili per garantire il servizio”, quali servizi specialistici sono stati potenziati o depotenziati nel Poliambulatorio di Terralba e a che punto si trova la Casa della Salute.

“Durante la campagna elettorale sembrava ci fosse una grande mobilitazione da parte della ASL”, ricordano i consiglieri di minoranza, “si trattava di una mera messa in scena?”

“I malati hanno bisogno di una presa in carico e cure adeguate. I bambini, nessuno escluso, hanno bisogno di un pediatra di riferimento. La salute dei nostri cittadini ci sta a cuore”, concludono. “Chiediamo pertanto risposte celeri e certe nel rispetto del diritto primario di ciascun cittadino di ricevere un’assistenza adeguata e dignitosa”.

Martedì, 23 agosto 2022