Bambini e famiglie su due ruote alla scoperta del bosco a Santu Lussurgiu

Santu Lussurgiu

Sabato mattina a Funtana Longa, organizza il Ceas “Don Deodato Meloni”

Vivere il bosco imparando a utilizzare la bicicletta per spostarsi in modo sostenibile e non inquinante, e praticare un’attività fisica benefica per la salute, a tu per tu con i grandi alberi del patrimonio ambientale locale.

A Santu Lussurgiu è tutto pronto per il Bike Day – Bike School, la giornata dedicata alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie in programma domani – sabato 24 giugno – a Funtana Longa, dalle 9 alle 12.30.

L’iniziativa a cura del Ceas (Centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità) “Don Deodato Meloni” di Santu Lussurgiu conclude il percorso dedicato ai più piccoli nell’ambito del progetto “Harmonia Mundi, per un’etica contributiva”.

I bambini avranno modo di sperimenteranno il piacere di pedalare in mezzo alla natura, seguiti dagli istruttori dell’associaszione sportiva Montiferru MTB. In programma esercizi, giochi e consigli sull’utilizzo in sicurezza della bicicletta.

Tutte le attività sono gratuite. Gli organizzatori ricordano che sono obbligatori casco e bicicletta. Per maggiori informazioni si può consultare l’avviso nel sito istituzionale del comune di Santu Lussurgiu.

Venerdì, 23 giugno 2023