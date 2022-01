Oristano

L’iniziativa di genitori dei piccoli pazienti con il sostegno dell’Aniad

Sono 150 i bambini affetti da diabete, seguiti dalla Pediatria del San Martino di Oristano, che da questo mese sono rimasti senza diabetologa, perché l’unica dottoressa, Maria Luisa Mereu, è andata in pensione alla fine dello scorso anno. I genitori, pronti a intraprendere un’azione legale, chiedono all’Asl che venga garantita l’operatività del servizio per almeno cinque giorni a settimana.

Già da alcuni mesi i familiari dei piccoli utenti della Diabetologia pediatrica – che nel 2021 sono passati da 130 a 150 – avevano segnalano in tutti modi questa situazione e avevano chiesto a più riprese che qualcuno intervenisse. Le famiglie – si legge in una nota diffusa dall’Aniad, non si danno pace per l’indifferenza e l’immobilismo dei vari commissari che si sono alternati alla guida della Asl di Oristano in questi ultimi 18 mesi. Hanno anche cercato di interloquire con la Direzione attraverso una lettera di un legale che ha preso a cuore la loro situazione, nel tentativo di ottenere qualche prospettiva.

Oggi, stanchi ma non rassegnati, si sono preoccupati di far recapitare al neo direttore generale dell’Asl, Angelo Maria Serusi, sempre attraverso una lettera dell’avvocato Marcello Marceddu che li rappresenta, una nota articolata che pone i presupposti per una imminente azione legale tesa a salvaguardare il diritto alla salute e all’assistenza dei propri figli.

La lettera è anche indirizzata all’assessore alla Sanità Mario Nieddu e al sindaco di Oristano Andrea Lutzu, perché nessuno si possa sentire esonerato dal ricercare soluzioni al problema e dalle responsabilità che il proprio ruolo impone, soprattutto di fronte ai fragili tra i più fragili, i bambini.

Il legale pone l’accento su alcune importanti questioni che riguardano principalmente i piccoli pazienti con diabete utilizzatori di microinfusore (circa 40), i quali, loro malgrado, si ritrovano oggi obbligati a dover ricorrere all’intervento di pediatri diabetologi esperti presenti nei soli centri di Ozieri, Iglesias o Cagliari con un evidente aggravio di costi e dispendio di tempo a carico delle famiglie.

Nella lettera si sottolinea come i centri ove afferiscono i pazienti con diabete utilizzatori di microinfusore debbano avere alcuni requisiti ben declinati proprio dalla normativa regionale attraverso la delibera 46/13 del 2016, e che dal momento in cui al San Martino non opera più l’unica diabetologa con le specifiche competenze, l’ambulatorio oristanese non può essere annoverato tra questi.

Anche i piccoli pazienti in terapia multi-iniettiva stanno comunque subendo gravi conseguenze, poiché dal servizio di Pediatria, con l’attuale numero di medici presenti, non si ha la possibilità di offrire la necessaria certezza sulla frequenza e sulla tempistica delle visite di controllo. In ogni caso, sia per gli uni che per gli altri, trattandosi di bambini esposti a particolari e pericolose situazioni conseguenti a una patologia notoriamente instabile, soprattutto nei primi anni di vita e nei primi mesi dall’insorgenza, è doveroso sottolineare come sia indispensabile in caso di emergenza intervenire con tempestività.

Condizione che purtroppo oggi non pare essere assicurata al San Martino. La nota del legale stigmatizza infine l’atteggiamento della direzione sanitaria che, in quanto amministrazione pubblica, dovrebbe sentire il dovere di rassicurare l’utenza e fornire in modo trasparente tutte le informazioni e le prospettive conseguenti a una situazione simile piuttosto che privilegiare il silenzio.

In merito alla questione della Diabetologia pediatrica di Oristano è intervenuto anche il presidente della Federazione Rete Sarda Diabete, Riccardo Trentin. “La chiusura della Diabetologia pediatrica di Oristano”, ha detto Trentin, “rappresenta un arretramento dal punto di vista sanitario e sociale. Il taglio del servizio infatti mina il rapporto di fiducia sul quale dovrebbe reggersi il percorso di cura che accompagna i piccoli pazienti e le loro famiglie fin dall’esordio della malattia. Una fiducia che si alimenta nel tempo e che le istituzioni sanitarie devono impegnarsi a preservare garantendo la stabilità dell’assistenza. Nessun processo di inclusione e di integrazione potrà mai dirsi realizzato se ai bambini con diabete verrà sottratta la vicinanza del ‘loro’ ambulatorio di riferimento”.

Dello stesso avviso anche Marcello Grussu, presidente dell’Associazione Aniad. Quest’ultimo ha puntualizzato “ il fatto che neppure di fronte a eventi annunciati da tempo, come il pensionamento dell’unico medico diabetologo di un centro sia stato inserito tra le priorità della politica regionale e dei vari dirigenti che si sono succeduti alla guida dell’Azienda sanitaria oristanese, fa nascere l’idea che, o si è incapaci di fornire risposte ai bisogni assistenziali delle persone o si è in perfetta sintonia con quanti pensano che lo smantellamento del sistema sanitario pubblico faccia parte di una logica e di un disegno ben chiaro e definito, reso ancora più grave dal fatto che la Sardegna vanta il triste primato a livello mondiale del territorio con la più alta incidenza di diabete tipo 1 proprio nella fascia di età 0-14 anni”.