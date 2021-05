“Bambini diabetici, l’assurda fornitura di sei sensori in un anno”

Il consigliere regionale Alessandro Solinas sollecita un intervento dell’Assessorato alla Sanità

“I problemi che riguardano le forniture dei dispositivi per la misurazione della glicemia nei pazienti diabetici non solo non accennano a migliorare, ma hanno raggiunto un livello di gravità assolutamente intollerabile”. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas, che ha sollecitato ancora un intervento dell’Assessorato regionale della Sanità, guidato da Mario Nieddu. Sono in attesa dei dispositivi per la misurazione della glicemia anche tanti bambini, specialmente nell’Oristanese. “A subirne le conseguenze”, sottolinea Solinas, “non sono soltanto gli adulti, ma purtroppo anche centinaia di bambini ai quali non viene fornito un numero congruo di dispositivi. A fronte di circa 48 sensori all’anno di cui i piccoli pazienti hanno bisogno, stando ai piani farmaceutici, le farmacie ospedaliere possono consegnarne appena sei. Dati che descrivono un quadro allarmante e inaccettabile, evidente in particolar modo nella provincia di Oristano ma che riguarda tutta la Sardegna”.

“Ancora oggi”, evidenzia il consigliere regionale pentastellato, “nonostante i numerosi atti presentati dal gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, l’Assessorato alla Sanità non ha provveduto ad aggiornare l’ormai datata delibera regionale del 2016 che disciplina la fornitura dei sensori ai pazienti diabetici sardi. Queste disposizioni stanno mettendo in serie difficoltà sia le farmacie territoriali, addette alla distribuzione dei dispositivi, sia i pazienti, che non possono ricevere i dispositivi essenziali a poter gestire la misurazione del glucosio”. “I pazienti sardi affetti da diabete sono 120mila, un numero altissimo”, ricorda Alessandro Solinas,.”Nella nostra isola la patologia ha un tasso di incidenza superiore a tutte le altre regioni italiane. Tuttavia, i servizi sanitari dedicati ai pazienti diabetici sono tra i peggiori a livello nazionale. Ricordiamo che la fornitura di dispositivi per la Regione Sardegna avviene nell’ambito degli accordi quadro di una procedura di gara posta in essere dalla Regione Piemonte nel 2017. Un accordo ampiamente superato”. “La Regione si attivi con urgenza per aggiornare la deliberazione della Giunta regionale n. 46/13 del 10 agosto 2016 in materia di prescrizione dei microinfusori. La mancanza di pianificazione e organizzazione”, conclude il consigliere regionale di minoranza, “non può e non deve in alcun modo rappresentare un ostacolo al miglioramento delle condizioni di vita dei diabetici sardi, in particolar modo quando a subirne le conseguenze sono dei bambini”. Lunedì, 3 maggio 2021 L'articolo “Bambini diabetici, l’assurda fornitura di sei sensori in un anno” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano