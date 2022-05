Bambini da 6 a 10 anni ambasciatori della sicurezza stradale - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - A Cagliari 200 bambini tra i sei e i dieci anni diventeranno ambasciatori della sicurezza stradale con la Karting in piazza 2022. "Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione", ha detto questa mattina il sindaco Paolo Truzzu. "È importante come momento formativo per i bambini che in futuro guideranno motorini e automobili. Ed è importante per i grandi che già lo fanno". Patrocinato dal Comune, con la regia dell'Automobile Club Cagliari, Karting in piazza partirà mercoledì e coinvolgerà oltre 100 giovanissimi delle scuole primarie "Satta" e "Lilliu". È l'unica tappa sarda della manifestazione nazionale ACI per la sicurezza stradale.

"Sotto la direzione di esperti tecnici, parteciperanno prima a una lezione teorica sulle nozioni fondamentali del Codice della Strada, della sicurezza e del rispetto delle regole", ha spiegato Riccardo Montixi, presidente ACI Cagliari. Poi, su un kart a trazione elettrica, i bambini si cimenteranno su un breve e protetto percorso allestito per l'occasione nella piazza Del Carmine.

Giovedì, sempre nella piazza del Carmine, dalle 9 del mattino sino alle 13, l'accesso ad altri 100 bambini circa sarà invece libero. La partecipazione, completamente gratuita, prevede il rilascio a tutti i bambini di un diploma di "Ambasciatore della sicurezza stradale". (ANSA).



