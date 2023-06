Ballottaggio Assemini: allestiti seggi, si vota domenica e lunedì - Sardegna

Insediati oggi i seggi elettorali nelle scuole di Assemini in vista dell'unico ballottaggio per le elezioni comunali in Sardegna, dove si è votato in 39 centri.

A partire dalle 16, i componenti dell'Ufficio si ritrovano nei locali del seggio, dove, sotto la guida del presidente, si procede all'insediamento dell'Ufficio, alla ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, all'accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione e all'autenticazione delle schede di votazione.

Domenica 11 giugno si vota dalle 7 alle 23; lunedì 12, dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio.

La sfida è tra Mario Puddu, l'ex primo sindaco grillino della città, oggi sostenuto da liste civiche e di centrodestra, e Diego Corrias, alla guida di un'alleanza tra il M5s e il Pd con liste del centrosinistra.

Due settimane fa Puddu ha ottenuto il 37,79% delle preferenze, mentre Corrias si è fermato al 31,15%.

L'affluenza era stata del 46,66%.

Fonte: Ansa Sardegna