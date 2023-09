Balli latino americani, folk e country a Cagliari: piazza del Carmine diventa una grande sala da ballo all'aperto

Latino americano, balli folk, burlesque, country e danza del ventre. Tutti i giovedì di settembre piazza del Carmine diventerà una grande sala da ballo all’aperto: “Una sfida che dobbiamo vincere per ricreare qui il salotto buono della città”, spiega l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia. Dopo il successo della cena in bianco c’è un nuovo evento per piazza del Carmine. L’asd Kick Boxing Andy Hug club organizza “Danzedì”: l’appuntamento è per giovedì 7, 14, 21 e 28 settembre dalle 18 alle 24. Il palco sarà allestito nella parte della piazza che si affaccia su via Sassari e centinaia di ballerini animeranno la piazza e faranno danzare i turisti e cittadini presenti.

Si parte il 7 con le danze caraibiche e balli latino americani. Il 14 burlesque e danza il ventre (associazione Eshal). La settimana successiva ci sarà in piazza la star internazionale Alfredo Equestre, della scuola Country line dance di Roma dei Western Spirit, che presenterà la Square dance Italy. In piazza anche l’esibizione dei Crazy Rebels. Il 28 spazio al folklore tutto sardo con i “Ballus de prazza”.