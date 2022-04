Ballao, va fuori strada la moto guidata da un turista tedesco: corsa in elisoccorso sino al Brotzu. E’ accaduto alle 13:20 in agro di Ballao: subito è stato segnalato un si verificava un sinistro stradale sulla SS 387, km 60+400 direzione Ballao-San Nicolò Gerrei, dove una moto Suzuki condotta da un turista tedesco classe 1961, per cause in corso d’accertamento, perdeva aderenza e cadeva strisciando sulla sede stradale. Il malcapitato, che ha riportato una forte contusione al torace, è stato soccorso dalla croce verde di Escalaplano che successivamente lo ha trasportato a Ballao e poi con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto interveniva per soccorso e rilievi di legge una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di San Vito.

