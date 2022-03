Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“Nelle cifre lorde”, continua Balia, “rientrano anche costi di corrente e manutenzione. Molti impianti si trovano così a lavorare in perdita. Abbiamo colleghi che si sono indebitati con le banche e hanno le case ipotecate. Per questo nel 2019 è nato il nostro sindacato, con l’idea di cambiare gli accordi storici”.

“In Europa è diverso”, continua Balia. “C’è il prezzo unico per tutti. E poi noi siamo legati al traffico e una deviazione può cambiare in modo radicale gli introiti della nostra azienda. Nel Sulcis, dove io gestisco una pompa di benzina, hanno deviato una vecchia entrata della tangenziale e c’è stata una diminuzione del traffico. Di conseguenza le mie vendite sono crollate”.

“Al crescere dei prezzi vediamo calare i clienti, e di conseguenza i nostri introiti, anche perché non siamo pagati a percentuale. Inoltre le spese per il mantenimento del distributore (luce ed energia) sono a carico nostro. Ogni compagnia ha un accordo diverso dalle altre. Al massimo si possono prendere 35 euro ogni mille litri venduti al self service e 65 al servito”. Così Pinello Balia, presidente nazionale dell’Angac, il sindacato autonomo dei gestori di pompe di benzina, sul caro carburante.

