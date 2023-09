Bagnino fuori servizio utilizza il pattino per pescare abusivamente al Poetto: multa da capogiro

Al Poetto di Cagliari un bagnino è stato sorpreso dagli agenti del Corpo Forestale mentre, sopra un pattino utilizzato per il salvamento, stava pescando abusivamente. Il personale della base navale di Cagliari del Corpo Forestale l’ha colto sul fatto. Si è trattato di un addetto al salvamento che utilizzava un pattino. L’uso delle reti da posta è precluso ai pescatori non professionisti, ecco perchè i forestali hanno sequestrato la rete e liberato i pesci catturati, per fortuna ancora vivi.

Per la violazione, al trasgressore sarà notificato un verbale di 1000 euro. L’illecito risulta verificato al di fuori dell’orario da dedicare alla sicurezza della balneazione.