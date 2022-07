Bagnini in servizio anche nelle spiagge di Cabras. “Ma il contributo regionale non basta”

Cabras Il sindaco Abis critica i parametri adottati a Cagliari: “Altre località meno frequentate e pericolose hanno ricevuto un contributo superiore” È partito sabato scorso il servizio di salvamento a mare nel litorale del Sinis di Cabras. “Quest’anno operiamo con una certa difficoltà”, ha dichiarato il sindaco Andrea Abis, “tenuto conto di un’assegnazione del contributo finanziario della Regione parecchio ridotto in rapporto alle necessità di un Comune che deve gestire tanti chilometri di coste e spiagge con altissima frequentazione”. “Ritengo che i nuovi parametri utilizzati dalla Regione possano avere una logica sotto il profilo prettamente teorico”, ha aggiunto Abis, “ma poi si scontrino con contraddizioni sul piano pratico che portano Cabras a livelli di contribuzione analoghi o addirittura più bassi di altre località meno pericolose. Siamo costretti pertanto a realizzare un servizio condizionato alle nostre possibilità di integrazione con risorse del bilancio comunale. “Quest’anno la stagione turistica è partita con largo anticipo rispetto ai due anni precedenti”, ha proseguito il sindaco di Cabras, “complice il meteo favorevole e la necessità di spostarsi da parte del turista dopo un lungo periodo di reclusione forzata. Quello del salvamento a mare è un servizio fondamentale per la sicurezza dei bagnanti in spiaggia e riteniamo indispensabile la presenza degli operatori per il salvamento già dalla prima settimana di luglio”. Saranno quattro, anche quest’anno, le torrette presenti sul litorale, nelle spiagge di San Giovanni di Sinis, Maimoni, Is Arutas e Mari Ermi. Durante il mese di luglio il servizio verrà fornito nei fine settimana, con orario continuato dalle 10 alle 18. Ad agosto si auspica di avere una copertura quotidiana, anche in funzione di nuovi stanziamenti. I bagnini saranno sul litorale fino al 4 settembre, con possibilità di proroga.

Andrea Abis - Foto Ufficio stampa Comune di Cabras

Sono dieci le persone impiegate sul litorale: due per ogni postazione più altri due a rotazione, per garantire il servizio nelle giornate di riposo settimanale dei primi. Il personale del servizio di salvamento si aggiunge alle già presenti Sentinelle del Sinis, che da giugno presidiano la costa in collaborazione con Area Marina Protetta e Legambiente: si occupano fra l'altro di informare i turisti sul valore naturalistico dei luoghi e sulle ordinanze vigenti, come il divieto di fumo in spiaggia e quello di prelevare la sabbia di quarzo, spiegando che è bene scuotere teli da mare e borse per lasciare in spiaggia fino all'ultimo granello. "Quest'anno abbiamo ampliato la cartellonistica", ha concluso Abis, "sulla quale è evidenziata la normativa comunale anche in relazione alla presenza di animali in spiaggia, ai quali sono dedicate quattro aree dog-friendly a San Giovanni di Sinis, Funtana Meiga, Maimoni e Portu Suedda". Martedì, 12 luglio 2022

Fonte: Link Oristano