Cabras

Intervento di soccorso

Due bagnanti in difficoltà nel tratto di mare davanti alla spiaggia di Maimoni, sul litorale di Cabras, sono stati tratti in salvo dagli uomini della Capitaneria di porto di Oristano.

E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri. La Sala operativa della Capitaneria ha ricevuto una richiesta di intervento – tramite il numero blu 1530 – da parte di un privato cittadino che ha riferito di aver notato due bagnanti in difficoltà: non riuscivano a rientrare a riva a causa della presenza in zona di una forte corrente.

Nel giro di pochi minuti, la motovedetta CP 835 si è diretta in zona e ha raggiunto il litorale di Maimoni dov’è stato notato un uomo di 63 anni (C.M. di Oristano), che a bordo di una tavola SUP, non riusciva a procedere in sicurezza. Un uomo di 59 anni (G.M., anche lui di Oristano), tuffatosi in mare nel tentativo di prestare soccorso, anche lui accusava non pochi problemi.

Il comandante della motovedetta ha raggiunto i due, che, grazie alla perizia marinaresca di tutto l’equipaggio, sono stati tratti in salvo e portati a bordo dell’unità di soccorso della Guardia Costiera.

Le due persone, visibilmente spaventate, non hanno avuto, tuttavia, bisogno di cure mediche e, successivamente, sono rientrate verso la spiaggia di Maimoni da dove erano partite.

La Capitaneria di Porto di Oristano ricorda, che i numeri di emergenza da chiamare in caso di difficoltà sono il numero blu 1530 e il numero diretto della sala operativa della Guardia Costiera di Oristano 0783/72262. Via radio si può utilizzare il canale 16 del VHF.

Lunedì, 17 ottobre 2022