Azzannato da un cane, poliziotto usa il taser per liberarsi - Sardegna

Un poliziotto è stato azzannato da un cane mentre sedava una lite e ha utilizzato il taser per far mollare la presa all'animale.

È accaduto ieri notte nella zona di viale Bonaria a Cagliari. Al 113 è arrivata la segnalazione di una lite in strada. Sul posto è subito arrivata una pattuglia della squadra volante. Dopo che gli animi si erano praticamente già calmati fra i presenti, senza alcuna ragione il grosso cane di uno di loro ha azzannato al polpaccio un poliziotto. L'agente per liberarsi ha utilizzato il taser e il cane ha mollato la presa.

Il poliziotto è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di otto giorni. Il cane, praticamente illeso, è stato affidato alle cure di un medico dell'Ats. "Grazie alla prontezza e alla perizia del poliziotto, preparato anche all'utilizzo di quell'arma, per il quale ha frequentato gli specifici corsi di addestramento previsti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza - spiegano dalla Questura - si sono potute limitare notevolmente le conseguenze dell'episodio, sia per l'agente che per il cane".

Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/05/01/azzannato-da-un-cane-poliziotto-usa-il-taser-per-liberarsi_9eeada19-da05-40a2-9ce3-34dcaee38bfc.html